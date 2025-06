Tausende Liter Wasser ausgelaufen: Große Schäden an Oelsnitzer Sporthalle

Die Halle bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Das Wasser steht noch zwischen Bodenplatte und Sportboden.

Schwerer Schlag für Oelsnitz: Am Dienstagmorgen um 5 Uhr wurde an der Sporthalle Oelsnitz ein Wasserrohrbruch entdeckt. Die daraus resultierenden Schäden seien massiv, informierte Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) am Dienstagabend. Aus diesem Grund wird die Sporthalle in den nächsten Wochen gesperrt bleiben müssen. „Die Stadtverwaltung und...