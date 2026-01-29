Thermen im Vogtland verlangen Zuschlag am Wochenende: Das sind die Gründe

Wer in Bad Elster und Bad Brambach am Wochenende ins Bad oder in die Sauna geht, muss neuerdings zwei Euro Zuschlag zahlen. Die Sächsischen Staatsbäder sagen, wofür er gilt und warum er eingeführt wurde.

