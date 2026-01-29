MENÜ
Die Soletherme ist ein Besuchermagnet in Bad Elster.
Die Soletherme ist ein Besuchermagnet in Bad Elster.
Oberes Vogtland
Thermen im Vogtland verlangen Zuschlag am Wochenende: Das sind die Gründe
Redakteur
Von Tino Beyer
Wer in Bad Elster und Bad Brambach am Wochenende ins Bad oder in die Sauna geht, muss neuerdings zwei Euro Zuschlag zahlen. Die Sächsischen Staatsbäder sagen, wofür er gilt und warum er eingeführt wurde.

Seit Jahresbeginn erheben die Sächsischen Staatsbäder in den Thermen in Bad Elster und Bad Brambach zwei Euro Wochenendzuschlag. Viele Gäste haben dazu Fragen. „Freie Presse“ hat bei den Staatsbädern nachgehakt.
Mehr Artikel