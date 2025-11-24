Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stolz und Freude bei Linda Müller: Mit dem Tier der Rasse Helle Großsilber wurde sie in Oelsnitz Kreisverbandsjugendmeisterin.
Stolz und Freude bei Linda Müller: Mit dem Tier der Rasse Helle Großsilber wurde sie in Oelsnitz Kreisverbandsjugendmeisterin. Bild: Eckhard Sommer
Brahmas gehören zu den größten Hühnerrassen, die auch in Oelsnitz zu sehen waren.
Brahmas gehören zu den größten Hühnerrassen, die auch in Oelsnitz zu sehen waren. Bild: Eckhard Sommer
Steffen Schubert wurde in Schöneck auf seine Castor-Rexe Regionalmeister in der Kategorie Abzeichen & Rexe, und Yvette Spranger fiel mit ihren seltenen Angora-Kaninchen auf.
Steffen Schubert wurde in Schöneck auf seine Castor-Rexe Regionalmeister in der Kategorie Abzeichen & Rexe, und Yvette Spranger fiel mit ihren seltenen Angora-Kaninchen auf. Bild: Eckhard Sommer
Bei der Schau in Schöneck waren Farbenzwerge im seltenen Farbenschlag sallanderfarbig zu sehen.
Bei der Schau in Schöneck waren Farbenzwerge im seltenen Farbenschlag sallanderfarbig zu sehen. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Tierisches Wochenende im Oberen Vogtland: Vielfalt und ein großes Problem
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rassegeflügel und -kaninchen: In Oelsnitz fand die 33. Kreisschau statt, in Schöneck die Regionalschau. Die Kreisschau toppte die Anzahl der Tiere der Vorjahre und ist in der Art für 2026 ungewiss.

Nicht nur wegen vieler Besucher und Züchter herrschte Hochbetrieb im ehemaligen Penny-Markt Oelsnitz. Bei der 33. Gemeinsamen Kreisschau der Kreisverbände Rassegeflügel und Rassekaninchen Oelsnitz gackerten, schnatterten, gurrten und mümmelten 948 Tiere. Dass diese Zahl und die 92 Aussteller die Marken aus dem Vorjahr toppten, erklärte...
