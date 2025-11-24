Tierisches Wochenende im Oberen Vogtland: Vielfalt und ein großes Problem

Rassegeflügel und -kaninchen: In Oelsnitz fand die 33. Kreisschau statt, in Schöneck die Regionalschau. Die Kreisschau toppte die Anzahl der Tiere der Vorjahre und ist in der Art für 2026 ungewiss.

Nicht nur wegen vieler Besucher und Züchter herrschte Hochbetrieb im ehemaligen Penny-Markt Oelsnitz. Bei der 33. Gemeinsamen Kreisschau der Kreisverbände Rassegeflügel und Rassekaninchen Oelsnitz gackerten, schnatterten, gurrten und mümmelten 948 Tiere. Dass diese Zahl und die 92 Aussteller die Marken aus dem Vorjahr toppten, erklärte...