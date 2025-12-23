MENÜ
Irish Christmas feiert das Ensemble Woodwind & Steel am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster.
Irish Christmas feiert das Ensemble Woodwind & Steel am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster. Bild: Edwin Oehl
An die dieses Jahr verstorbene Zwotaerin Isolde Ebert - hier 2019 beim Mundart- und Filmeabend 2019 mit Claus Dunsch - wird am Samstag im Gasthof Zum Walfisch erinnert.
An die dieses Jahr verstorbene Zwotaerin Isolde Ebert - hier 2019 beim Mundart- und Filmeabend 2019 mit Claus Dunsch - wird am Samstag im Gasthof Zum Walfisch erinnert. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Zur Fackelwanderung lädt der Verein für Tourismus und Jugendarbeit Erlbach am 27. Dezember ab 17 Uhr ein.
Zur Fackelwanderung lädt der Verein für Tourismus und Jugendarbeit Erlbach am 27. Dezember ab 17 Uhr ein. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Tipps für das lange Weihnachts-Wochenende im Oberen Vogtland
Von Ronny Hager
Auch an den Feiertagen und am Wochenende darauf gibt es keine Veranstaltungs-Pause: Besinnliche Konzerte, Wanderungen und die Erinnerung an ein dieses Jahr verstorbenes Theater-Urgestein gehören dazu.

Jubiläum für Klassiker: Der Mundart- und Filmeabend des Heimatvereins Zwota erlebt am Samstag, 27. Dezember seine 20. Auflage. Beginn ist 19 Uhr im Gasthof Zum Walfisch in Zwota. Eine zunächst geplante Nachmittagsveranstaltung ab 14 Uhr fällt aus. Das Programm liegt in den Händen von Thorald Meisel und Claus Dunsch. Die Sagentruppe Zwota...
