Tipps für das lange Weihnachts-Wochenende im Oberen Vogtland

Auch an den Feiertagen und am Wochenende darauf gibt es keine Veranstaltungs-Pause: Besinnliche Konzerte, Wanderungen und die Erinnerung an ein dieses Jahr verstorbenes Theater-Urgestein gehören dazu.

Jubiläum für Klassiker: Der Mundart- und Filmeabend des Heimatvereins Zwota erlebt am Samstag, 27. Dezember seine 20. Auflage. Beginn ist 19 Uhr im Gasthof Zum Walfisch in Zwota. Eine zunächst geplante Nachmittagsveranstaltung ab 14 Uhr fällt aus. Das Programm liegt in den Händen von Thorald Meisel und Claus Dunsch. Die Sagentruppe Zwota... Jubiläum für Klassiker: Der Mundart- und Filmeabend des Heimatvereins Zwota erlebt am Samstag, 27. Dezember seine 20. Auflage. Beginn ist 19 Uhr im Gasthof Zum Walfisch in Zwota. Eine zunächst geplante Nachmittagsveranstaltung ab 14 Uhr fällt aus. Das Programm liegt in den Händen von Thorald Meisel und Claus Dunsch. Die Sagentruppe Zwota...