Tipps fürs Wochenende im Oberen Vogtland

Närrisch geht es ab Freitag in Hundsgrün, Bad Elster, Triebel und Oelsnitz zu. Die Katharinenkirche startet in die Musik-Saison, im Skigebiet Schöneck gibt es Einblick in die Tätigkeit der Retter.

Amerikanisches aus Bayern: Das Akustik-Quartett Johnny & the Yooahoos eröffnet am Freitag, 20 Uhr die Konzertreihe 2026 in der Katharinenkirche Oelsnitz. Das Quartett aus dem oberbayrischen Mühldorf am Inn bietet vierstimmigen Country-Folk mit Retro-Flair: Banjo, Mandoline, Gitarre, Kontrabass und Satzgesang waren voriges Jahr sehr erfolgreich: