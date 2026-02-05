MENÜ
Das Theaterstück „Kopfüber“ zeigt das Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz am Donnerstag und Freitag, jeweils 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster.
Das Theaterstück „Kopfüber“ zeigt das Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz am Donnerstag und Freitag, jeweils 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster. Bild: Gymnasium Oelsnitz
Johnny & The Yooahoos eröffnen am Freitag, 20 Uhr, die Konzertreihe in der Katharinenkirche Oelsnitz.
Johnny & The Yooahoos eröffnen am Freitag, 20 Uhr, die Konzertreihe in der Katharinenkirche Oelsnitz. Bild: Lisa Schuhbeck
Tag der offenen Tür ist am Samstag bei der Bergwacht in Schöneck. Von 10.30 bis 20 Uhr ist an die Station an der Hohen Reuth in der Skiwelt eingeladen.
Tag der offenen Tür ist am Samstag bei der Bergwacht in Schöneck. Von 10.30 bis 20 Uhr ist an die Station an der Hohen Reuth in der Skiwelt eingeladen. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Tipps fürs Wochenende im Oberen Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Närrisch geht es ab Freitag in Hundsgrün, Bad Elster, Triebel und Oelsnitz zu. Die Katharinenkirche startet in die Musik-Saison, im Skigebiet Schöneck gibt es Einblick in die Tätigkeit der Retter.

Amerikanisches aus Bayern: Das Akustik-Quartett Johnny & the Yooahoos eröffnet am Freitag, 20 Uhr die Konzertreihe 2026 in der Katharinenkirche Oelsnitz. Das Quartett aus dem oberbayrischen Mühldorf am Inn bietet vierstimmigen Country-Folk mit Retro-Flair: Banjo, Mandoline, Gitarre, Kontrabass und Satzgesang waren voriges Jahr sehr erfolgreich:...
