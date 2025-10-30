Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Bierfest im alten Penny in Oelsnitz kamen im vergangenen Jahr 350 Gäste. OB Mario Horn zapfte das Fass an.
Zum Bierfest im alten Penny in Oelsnitz kamen im vergangenen Jahr 350 Gäste. OB Mario Horn zapfte das Fass an. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland: Bierfest, Blasmusik, Erinnerung Kult-Wirt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zwischen Adorf und Zwota ist zum Start in den November viel los: Dazu gehört auch eines der ganz wenigen Konzerte von Inka Bause im Zuge ihres 40. Bühnenjubiläums - am Samstag in Bad Elster.

Inka in Bad Elster: Nach der Absage ihrer Tour zum 40. Bühnenjubiläum in Bad Elster bleiben zwei Konzerte von Inka Bause übrig - am Samstag, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster und am 17. November im Admiralspalast Berlin. Für das Gastspiel in Bad Elster gibt es noch einzelne Restkarten, Ruf 037437 53900.
