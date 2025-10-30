Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland: Bierfest, Blasmusik, Erinnerung Kult-Wirt

Oberes Vogtland
Zwischen Adorf und Zwota ist zum Start in den November viel los: Dazu gehört auch eines der ganz wenigen Konzerte von Inka Bause im Zuge ihres 40. Bühnenjubiläums - am Samstag in Bad Elster.
Inka in Bad Elster: Nach der Absage ihrer Tour zum 40. Bühnenjubiläum in Bad Elster bleiben zwei Konzerte von Inka Bause übrig - am Samstag, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster und am 17. November im Admiralspalast Berlin. Für das Gastspiel in Bad Elster gibt es noch einzelne Restkarten, Ruf 037437 53900.
