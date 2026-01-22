Tipps zum Wochenende im Vogtland: Jubiläumskonzert, Modellbahnschau und Operetten-Premiere

Oberes Vogtland
In Bad Elster machen Madame Pompadour (ausverkauft), Anna Mateur und Fritz Karl Station, in Zwota spielen die Brass Socks - und in Adorf ist die große Welt der kleinen Bahnen zu bestaunen.
Brass Socks spielen: Schwungvoll und stimmungsgeladen auf den Spuren von Louis Armstrong und Glenn Miller - die Brass Socks feiern Geburtstag. Die Big Band aus Klingenthal unter der musikalischen Leitung von Niklas Liebscher lädt am Samstag, 19 Uhr zum Jubiläumskonzert in den Gasthof Zum Walfisch in Zwota ein.
