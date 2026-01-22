MENÜ
Die Brass Socks feiern am Samstag mit einem Jubiläumskonzert ab 19 Uhr im Gasthof Zum Walfisch in Zwota fünfjähriges Bestehen. Das Foto entstand zur Behrendt-Party 2025 in Zwota.
Die Brass Socks feiern am Samstag mit einem Jubiläumskonzert ab 19 Uhr im Gasthof Zum Walfisch in Zwota fünfjähriges Bestehen. Das Foto entstand zur Behrendt-Party 2025 in Zwota. Bild: Eckhard Sommer
Anna Mateur gastiert mit ihrem Programm „Kaoshüter“ am Sonntag ab 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster.
Anna Mateur gastiert mit ihrem Programm „Kaoshüter“ am Sonntag ab 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster. Bild: David Campesino
Im ehemaligen Kaufhaus Markt 35b ist Samstag und Sonntag jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr Modelleisenbahn-Ausstellung.
Im ehemaligen Kaufhaus Markt 35b ist Samstag und Sonntag jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr Modelleisenbahn-Ausstellung. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Tipps zum Wochenende im Vogtland: Jubiläumskonzert, Modellbahnschau und Operetten-Premiere
Von Ronny Hager
In Bad Elster machen Madame Pompadour (ausverkauft), Anna Mateur und Fritz Karl Station, in Zwota spielen die Brass Socks - und in Adorf ist die große Welt der kleinen Bahnen zu bestaunen.

Brass Socks spielen: Schwungvoll und stimmungsgeladen auf den Spuren von Louis Armstrong und Glenn Miller - die Brass Socks feiern Geburtstag. Die Big Band aus Klingenthal unter der musikalischen Leitung von Niklas Liebscher lädt am Samstag, 19 Uhr zum Jubiläumskonzert in den Gasthof Zum Walfisch in Zwota ein.
