Tipps zum Wochenende im Vogtland: Leuchtende Kürbisse, britische Liedermacher und Gospelklang

Oberes Vogtland
Im Schönecker Stadtpark wird im Zeichen des Herbstes gefeiert, britische Liedermacher gastieren in Adorf und Bad Brambach. In der Nicolaikirche Markneukirchen tritt ein einheimischer Chor auf.
Kürbisleuchten: Zur zweiten Auflage des Kürbisleuchtens ist für Samstag, 16 bis 18.30 Uhr in den Stadtpark Schöneck eingeladen. Ab 16.30 Uhr wird das Stück „Die Halloween-Überraschungsparty“ aufgeführt. Es gibt einen Bastelstand, Besucher können Kürbisse zum Ausstellen mitbringen. Ab 17.30 Uhr ist Halloween-Disco.
