Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum zweiten Kürbisleuchten wird für Samstagnachmittag in den Stadtpark Schöneck eingeladen.
Zum zweiten Kürbisleuchten wird für Samstagnachmittag in den Stadtpark Schöneck eingeladen. Bild: Eckhard Sommer
Zum zweiten Kürbisleuchten wird für Samstagnachmittag in den Stadtpark Schöneck eingeladen.
Zum zweiten Kürbisleuchten wird für Samstagnachmittag in den Stadtpark Schöneck eingeladen. Bild: Eckhard Sommer
Update
Oberes Vogtland
Tipps zum Wochenende im Vogtland: Leuchtende Kürbisse, britische Liedermacher und Gospelklang
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Schönecker Stadtpark wird im Zeichen des Herbstes gefeiert, britische Liedermacher gastieren in Adorf und Bad Brambach. In der Nicolaikirche Markneukirchen tritt ein einheimischer Chor auf.

Kürbisleuchten: Zur zweiten Auflage des Kürbisleuchtens ist für Samstag, 16 bis 18.30 Uhr in den Stadtpark Schöneck eingeladen. Ab 16.30 Uhr wird das Stück „Die Halloween-Überraschungsparty“ aufgeführt. Es gibt einen Bastelstand, Besucher können Kürbisse zum Ausstellen mitbringen. Ab 17.30 Uhr ist Halloween-Disco.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
30.10.2025
4 min.
Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland: Bierfest, Blasmusik, Erinnerung Kult-Wirt
Zum Bierfest im alten Penny in Oelsnitz kamen im vergangenen Jahr 350 Gäste. OB Mario Horn zapfte das Fass an.
Zwischen Adorf und Zwota ist zum Start in den November viel los: Dazu gehört auch eines der ganz wenigen Konzerte von Inka Bause im Zuge ihres 40. Bühnenjubiläums - am Samstag in Bad Elster.
Ronny Hager
23.10.2025
4 min.
Star-Geiger, Traktorenschau, Pilztour: Tipps zum Wochenende im Oberen Vogtland
Geiger Roby Lakatos, Star des Gypsy-Jazz, tritt am Samstag im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
Bad Elster feiert eine Woche im Zeichen von Johann Strauß, in Adorf geht es um Künstliche Intelligenz. Schaurig wird es mancherorts, wohlklingend und sportlich in Klingenthal.
Ronny Hager
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
Mehr Artikel