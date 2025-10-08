Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit einer Thementruhe begann jeder Tag des Projekts „Hospiz macht Schule“.
Mit einer Thementruhe begann jeder Tag des Projekts „Hospiz macht Schule“. Bild: Cornelia Geipel/GS am Stadion
Mit einer Thementruhe begann jeder Tag des Projekts „Hospiz macht Schule“.
Mit einer Thementruhe begann jeder Tag des Projekts „Hospiz macht Schule“. Bild: Cornelia Geipel/GS am Stadion
Oberes Vogtland
Tod, Trauer und Trost: Themen in Oelsnitzer Grundschule
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine ganze Woche Unterricht über das Sterben und viele Fragen, die selten angesprochen werden: Das gab es für Viertklässler bei „Hospiz macht Schule“ an der Grundschule Am Stadion.

Mit Zehnjährigen eine Woche lang über das Sterben sprechen – geht das? Lehrerin Cornelia Geipel von der Oelsnitzer Grundschule Am Stadion war sich da erst auch nicht sicher. Mit dem Projekt „Hospiz macht Schule“ wurde zumindest für Schulen im Oberen Vogtland Neuland betreten. Eine Woche lang – fünf Tage je vier Stunden – hat sich die...
Mehr Artikel