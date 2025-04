„Tourismus ist mir eine Herzensangelegenheit“: Diese Frau will mehr Urlauber ins Vogtland locken

Ines Günnel ist im Rathaus der Gemeinde Muldenhammer für Tourismus verantwortlich. Erfahrungen sammelte sie einst im Freizeitpark Belantis.

Wer Stress abbauen, entspannen und dabei einfach wunderbare Natur genießen will - mit viel Wald, grünen Wiesen, bei Vogelgezwitscher, der ist in der Gemeinde Muldenhammer genau richtig. „Wir haben wunderbare Wanderwege, auf denen man eintauchen kann in Stille und Erholung. Genau das Richtige, um zu entschleunigen, den hektischen Alltag hinter...