„Transparent und belastbar“: Stadtrat im Vogtland einig wie selten

Oberes Vogtland
Der Stadtrat von Bad Elster hat den Haushalt für 2026 beschlossen. Warum Stadträte trotz herausfordernder Zahlen viel Lob äußerten.
Der Stadtrat von Bad Elster hat den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet - und das einstimmig. Schwerpunkt ist der Turnhallenbau, der die Verschuldung der Stadt ansteigen lässt. Ab 2028 ist ein Rückgang geplant. Bürgermeister Olaf Schlott (UB) sprach von „ambitionierten Investitionen“, aber es werde mit „guter Feder und gutem...
