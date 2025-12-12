MENÜ
Paul Böttcher, langjähriger Trainer und Bürgerpreisträger, ist mit 89 Jahren gestorben.
Paul Böttcher, langjähriger Trainer und Bürgerpreisträger, ist mit 89 Jahren gestorben.
Paul Böttcher, langjähriger Trainer und Bürgerpreisträger, ist mit 89 Jahren gestorben.
Paul Böttcher, langjähriger Trainer und Bürgerpreisträger, ist mit 89 Jahren gestorben. Bild: Meisel/Archiv
Oberes Vogtland
Trauer um langjährigen Klingenthaler Trainer
Redakteur
Von Ronny Hager
Paul Böttcher war seit 1962 als Skisprungtrainer tätig, unter anderem Entdecker von Skiflug-Weltmeister Klaus Ostwald. Mit 89 Jahren ist er gestorben.

Trauer in Klingenthal um einen Trainer, den die „Freie Presse“ als „Talentsucher mit goldenen Händen“ bezeichnete: Paul Böttcher, jahrzehntelanger Trainer im Skisprung und Fußball, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das wurde vor wenigen Tagen bekannt. Böttcher kam 1956 aus Thüringen nach Klingenthal, trainierte viele erfolgreiche...
