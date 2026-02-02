Trauer um Mundharmonika-Solist aus Klingenthal

Gerhard Plesch ist in der Nacht zum Montag mit 85 Jahren gestorben. Er widmete sein ganzes Leben der Mundharmonika: im Beruf, als Teil von Trios und als Solist auf dem Instrument.

Einer der prägenden Musiker Klingenthals lebt nicht mehr: Der Mundharmonika-Spieler Gerhard Plesch ist in der Nacht zum Montag im Alter von 85 Jahren verstorben. Das wurde am Montag aus seinem Umfeld bekannt.