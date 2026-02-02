MENÜ
Gerhard Plesch als Mundharmonika-Solist im Konzert des Akkordeonorchesters 2011.
Gerhard Plesch als Mundharmonika-Solist im Konzert des Akkordeonorchesters 2011. Bild: Helmut Schneider/Archiv
Gerhard Plesch als Mundharmonika-Solist im Konzert des Akkordeonorchesters 2011.
Gerhard Plesch als Mundharmonika-Solist im Konzert des Akkordeonorchesters 2011. Bild: Helmut Schneider/Archiv
Oberes Vogtland
Trauer um Mundharmonika-Solist aus Klingenthal
Redakteur
Von Thorald Meisel, Ronny Hager
Gerhard Plesch ist in der Nacht zum Montag mit 85 Jahren gestorben. Er widmete sein ganzes Leben der Mundharmonika: im Beruf, als Teil von Trios und als Solist auf dem Instrument.

Einer der prägenden Musiker Klingenthals lebt nicht mehr: Der Mundharmonika-Spieler Gerhard Plesch ist in der Nacht zum Montag im Alter von 85 Jahren verstorben. Das wurde am Montag aus seinem Umfeld bekannt.
