Trauer um Mundharmonika-Solist aus Klingenthal

Oberes Vogtland
Gerhard Plesch ist in der Nacht zum Montag mit 85 Jahren gestorben. Er widmete sein ganzes Leben der Mundharmonika: im Beruf, als Teil von Trios und als Solist auf dem Instrument.
Einer der prägenden Musiker Klingenthals lebt nicht mehr: Der Mundharmonika-Spieler Gerhard Plesch ist in der Nacht zum Montag im Alter von 85 Jahren verstorben. Das wurde am Montag aus seinem Umfeld bekannt.
