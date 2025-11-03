Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Roland Schlosser: Berufsschullehrer, Wetterbeobachter und Bürgermeister von Mühlleithen.
Roland Schlosser: Berufsschullehrer, Wetterbeobachter und Bürgermeister von Mühlleithen. Bild: Sommer/Archiv
Roland Schlosser: Berufsschullehrer, Wetterbeobachter und Bürgermeister von Mühlleithen.
Roland Schlosser: Berufsschullehrer, Wetterbeobachter und Bürgermeister von Mühlleithen. Bild: Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Trauer um Naturfreund und Bürgermeister aus dem Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Roland Schlosser ist vor wenigen Tagen im Alter von 88 Jahren gestorben. Der langjährige Wetterbeobachter hinterlässt auf vielen Gebieten Spuren.

Der letzte Bürgermeister des Klingenthaler Ortsteils Mühlleithen, Roland Schlosser, ist vor wenigen Tagen nach kurzer Krankheit mit 88 Jahren gestorben. Er war von 1990 bis Anfang 1992 ehrenamtlicher Ortschef und nach Eingemeindung nach Klingenthal bis 1994 Stadtrat. Vor allem bleibt er als vielseitiger Naturfreund mit Interessen von Musik bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
3 min.
Bäckermeister aus Zwota: „Die negative Stimmung in der Bürgerschaft bewegt mich“
Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota.
Ruck-Rede im Stadtrat: Bäcker Frank Behrendt hat in der Bürgerfragestunde den Klingenthaler Verantwortlichen ins Gewissen geredet.
Tino Beyer
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
23.10.2025
4 min.
Zum Sommer-Grand-Prix im Vogtland: In diesem Hotel tanken die deutschen Springer Kraft
Tina und Christine Goldhahn begrüßen im 35. Geschäftsjahr die deutschen Skispringer als Gäste in ihrem Hotel. Am Wochenende ist Sommer-Grand-Prix am Schwarzberg.
Das Ferienhotel Mühlleithen beherbergt zum Sommer-Grand-Prix die deutsche Mannschaft. Das Traditionshaus führt Familie Goldhahn im 35. Jahr. Das Jubiläum wurde jetzt gefeiert.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel