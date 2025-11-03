Trauer um Naturfreund und Bürgermeister aus dem Vogtland

Roland Schlosser ist vor wenigen Tagen im Alter von 88 Jahren gestorben. Der langjährige Wetterbeobachter hinterlässt auf vielen Gebieten Spuren.

Der letzte Bürgermeister des Klingenthaler Ortsteils Mühlleithen, Roland Schlosser, ist vor wenigen Tagen nach kurzer Krankheit mit 88 Jahren gestorben. Er war von 1990 bis Anfang 1992 ehrenamtlicher Ortschef und nach Eingemeindung nach Klingenthal bis 1994 Stadtrat. Vor allem bleibt er als vielseitiger Naturfreund mit Interessen von Musik bis...