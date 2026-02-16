MENÜ
Peter Haueis engagierte sich viele Jahre führend in der Julius-Mosen-Gesellschaft.
Peter Haueis engagierte sich viele Jahre führend in der Julius-Mosen-Gesellschaft.
Oberes Vogtland
Trauer um Peter Haueis: Einsatz für Mosen und weitere Vogtländer
Redakteur
Von Ronny Hager
Mit fast 94 Jahren ist der aus Schöneck stammende Lehrer und Autor gestorben. Unter anderem durch sein Wirken als stellvertretender Vorsitzender der Julius-Mosen-Gesellschaft hinterlässt er Spuren.

Peter Haueis, viele Jahre führend in der Julius-Mosen-Gesellschaft Marieney, ist im Alter von fast 94 Jahren gestorben. Das wurde am Wochenende bekannt. Der promovierte Pädagoge engagierte sich seit Gründung der Gesellschaft 1998 als stellvertretender Vorsitzender und blieb bis 2011 in diesem Amt. Geboren am 3. Februar 1932 in Schöneck, schlug...
