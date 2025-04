Überraschender Aufschlag fast ein Jahr vor der Wahl: Sie will Oberbürgermeisterin in Oelsnitz werden

Im Frühjahr 2026 wird in Oelsnitz ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Mit Silke Jahn gibt es bereits jetzt eine Bewerberin. Am Sonntag stellt sie sich mit ihrer Wählervereinigung auf dem Ostermarkt vor.

Dass Oelsnitz für sie zur Heimat werden kann, habe sie sofort gespürt. Das sagt Silke Jahn über ihre erste intensive Begegnung mit der Stadt. „Ich war auf der Suche nach Verwurzelung, nach Heimat“, erzählt die 45-Jährige. Geboren in einem Dorf in Ostthüringen und lange Zeit in Dresden lebend, suchte sie nach einem Ort, der...