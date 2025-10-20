Uhu mit gebrochenem Flügel: Vogtländer retten sein Leben

Tierärztin Christin Strahl-Thoß pflegt in ihrer Praxis Falkenhorst in Klingenthal einen verletzten Uhu. Er wurde mit einem gebrochenen Flügel bei ihr abgegeben und musste operiert werden.

Faszinierend diese Augen: groß wie 2-Euro-Münzen, bernsteinfarbig - Schmucksteine der Natur. Die Klingenthaler Tierärztin Christin Strahl-Thoß schaute nicht das erste Mal in solche Augen, strich nicht das erste Mal über das Gefieder und ließ sich anfauchen von dem Uhu. Ein Prachtexemplar, etwas über zwei Kilogramm brachte er auf die Waage....