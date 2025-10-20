Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dieser Uhu wurde mit einem gebrochenen Flügel gefunden.
Dieser Uhu wurde mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Bild: Eckhard Sommer
Dieser Uhu wurde mit einem gebrochenen Flügel gefunden.
Dieser Uhu wurde mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Uhu mit gebrochenem Flügel: Vogtländer retten sein Leben
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tierärztin Christin Strahl-Thoß pflegt in ihrer Praxis Falkenhorst in Klingenthal einen verletzten Uhu. Er wurde mit einem gebrochenen Flügel bei ihr abgegeben und musste operiert werden.

Faszinierend diese Augen: groß wie 2-Euro-Münzen, bernsteinfarbig - Schmucksteine der Natur. Die Klingenthaler Tierärztin Christin Strahl-Thoß schaute nicht das erste Mal in solche Augen, strich nicht das erste Mal über das Gefieder und ließ sich anfauchen von dem Uhu. Ein Prachtexemplar, etwas über zwei Kilogramm brachte er auf die Waage....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
19.09.2025
5 min.
Eine Legende auf der Mundharmonika krönt besonderen Gala-Abend im Vogtland
Mundharmonika-Legende René Giessen beim Gala-Konzert.
Mit einer Gala wurde am Donnerstag in Klingenthal das 25. Festival „Mundharmonika live“ gefeiert und gewürdigt. Zwei Mundharmonika-Legenden sorgten bei den Fans für Beifallsstürme.
Eckhard Sommer
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
01.09.2025
3 min.
Nach Bürgerideen in der „Meckerbox“: Jetzt wird in Klingenthal gebaut
Tino Friedel (links), Jessica Schlegel und Tobias Thoß vom Verein Gröndner Körbe.
Im Klingenthaler Ortsteil Brunndöbra wurde die Gröndner Körbe gefeiert. Bei der Eröffnung wurde bekannt gegeben, wie das Areal des ehemaligen Eisstadions gestaltet werden soll - unter Jubel und Tränen der Rührung.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel