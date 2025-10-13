Unbekannte brechen in Restaurant in Bad Elster ein und stehlen Gläser

Unbekannte haben Objekte im Wert von 2000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Restaurant in Bad Elster eingebrochen. Laut ersten Informationen der Polizeidirektion Zwickau drangen die Täter gewaltsam in das Lokal in der Karl-August-Klingner-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten diverses Inventar aus dem Innenraum, darunter...