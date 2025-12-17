MENÜ
Die Polizei ermittelt zu zerkratzten Autos in Adorf.
Die Polizei ermittelt zu zerkratzten Autos in Adorf. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Unbekannte zerkratzen in Adorf Lack von Fahrzeugen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in Adorf zwei Autos beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, zerkratzten sie den Lack von zwei geparkten Fahrzeugen. Die beiden Autos – zwei Pkw – waren in auf der Lessingstraße abgestellt. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 11. Dezember, 11.30 Uhr, und Montag, 15. Dezember, 16 Uhr. Bei den Autos...
