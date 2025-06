Unbekannte zerkratzen in Klingenthal Autos

Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen.

Zerkratzte Fahrzeuge wurden am Donnerstag im Polizeirevier Auerbach-Klingenthal angezeigt. Wie war es dazu gekommen? In der Nacht zu Donnerstag zerkratzten unbekannte Täter zwei Fahrzeuge an der Talstraße in Klingenthal. Die beiden Fahrzeuge, ein blauer Ford und ein blauer Chevrolet, waren im Bereich zwischen Bergstraße und tschechischer Grenze...