Unbekannter versucht, in Oelsnitz einen Mini-Bagger zu entwenden

Am Freitagabend wollte jemand ein Spezialfahrzeug klauen. Zeugen werden gesucht.

Vogtland.

Einer Anwohnerin sei Dank: Sie wurde am Freitag durch den Lärm auf der Baustelle an der Carl-Wilhelm-Koch-Straße um 22 Uhr aufmerksam. Dort wurde ein Mini-Bagger zu ungewöhnlicher Zeit gestartet. Die Frau wählte den Polizei-Notruf. Der unbekannte Täter fuhr unterdessen mit dem Spezialfahrzeug in den Bauzaun, mit dem die Baustelle umzäunt war, beließ den Bagger aber vor Ort. Noch vor dem Eintreffen der Beamten verließ der Täter die Baustelle und flüchtete in Richtung der Elsterstraße. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Plauen zu melden. Telefon: 03741 140. (sasch)