Unfälle mit Wild: Auf diesen beiden Straßen im Vogtland ist es besonders gefährlich

Das Frühjahr ist eine Zeit, in der es öfter zu Unfällen mit Wildtieren kommt. Zwei Straßen in der Region sind besonders betroffen. Sachsenforst legt Zahlen vor - und will Autofahrer damit warnen.

Autofahrer im Vogtland kennen die Situation: Bei der Fahrt durch Waldgebiete am Morgen und am Abend gibt es einen Schreckmoment - wenn leuchtende Augen am Straßenrand zu sehen sind. Manchmal rennen Rehe und Co. aber auch unvermittelt über die Straße, und es kommt zum Zusammenstoß. Rund 800-mal im Jahr kracht es laut Polizei auf diese Weise im...