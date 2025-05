Unfall an Kreuzung zur B 92 im Vogtland: Ein Schwerverletzter

Ein Vorfahrtsfehler passierte einer 71-jährigen Kia-Fahrerin in Bad Brambach. Das hatte Folgen.

Schwerer Unfall am Montagmittag gegen 13 Uhr in Bad Brambach: Ein 45-Jähriger war mit einem Opel auf der Bundesstraße 92 aus Richtung Vojtanov kommend in Fahrtrichtung Adorf unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 71-jährige Kia-Fahrerin aus Plesna kommend die K 7846 mit der Absicht auf die Bundesstraße 92 aufzufahren, entlang. Beim Abbiegen stieß...