Unfall im oberen Vogtland: 86-Jähriger rammt Verkehrsschild und sucht das Weite

Oberes Vogtland
Der Autofahrer hat beim Abbiegen die Kurve nicht gekriegt und war auf der Mittelinsel mit einem Verkehrszeichen zusammengestoßen.
Eine Unfallflucht in Adorf war am Donnerstagnachmittag rasch aufgeklärt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, befuhr ein 86-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem VW die S 308 in Fahrtrichtung Ebmath. Beim Linksabbiegen auf die S 309 fuhr der Rentner zu weit nach links und kollidierte dabei mit dem Verkehrsschild auf einer Mittelinsel. Anschließend...
