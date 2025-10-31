Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im oberen Vogtland ist ein Auto gegen ein Verkehrsschild gefahren.
Im oberen Vogtland ist ein Auto gegen ein Verkehrsschild gefahren.
Oberes Vogtland
Unfall im oberen Vogtland: 86-Jähriger rammt Verkehrsschild und sucht das Weite
Von Bernd Jubelt
Der Autofahrer hat beim Abbiegen die Kurve nicht gekriegt und war auf der Mittelinsel mit einem Verkehrszeichen zusammengestoßen.

Eine Unfallflucht in Adorf war am Donnerstagnachmittag rasch aufgeklärt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, befuhr ein 86-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem VW die S 308 in Fahrtrichtung Ebmath. Beim Linksabbiegen auf die S 309 fuhr der Rentner zu weit nach links und kollidierte dabei mit dem Verkehrsschild auf einer Mittelinsel. Anschließend...
