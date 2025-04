Unfall im oberen Vogtland: Opel und VW kollidieren

Bei Adorf sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Was war laut Polizei die Ursache?

Bei einem Verkehrsunfall in Adorf ist am Samstag eine Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei war um 10.30 Uhr ein 57-Jähriger mit seinem Opel auf der Goesmannstraße in Richtung Goethestraße unterwegs. Im Bereich der abbiegenden Hauptstraße geriet er zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden...