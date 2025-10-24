Unfall im Vogtland: Auto kracht in Oelsnitz gegen Baum

Die Theumaer Straße musste für einige Zeit gesperrt werden. Zur Ursache war zunächst noch nichts bekannt. Doch es gibt offenbar eine Vermutung.

Die Anwohner des Oelsnitzer Ortsteils Untermarxgrün sind Freitagabend gegen 19.30 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Auf der Theumaer Straße war ein Auto aus bislang ungeklärtem Grund gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei wurde der Fahrer des Ford dabei leicht verletzt. Die Straße musste am Abend für längere Zeit gesperrt...