Zu einem Crash mit einem Notarztwagen ist es in Markneukirchen gekommen.

Eine 63 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitagvormittag in der Richard-Wagner-Straße in Markneukirchen einen Unfall mit einem Notarztwagen verursacht. Das teilte die zuständige Polizei aus Zwickau am Samstag mit.