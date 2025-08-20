Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Bad Elster hatte das Rettungsteam Einsatz. Eine Frau war an eine Hauswand gefahren.
In Bad Elster hatte das Rettungsteam Einsatz. Eine Frau war an eine Hauswand gefahren. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
In Bad Elster hatte das Rettungsteam Einsatz. Eine Frau war an eine Hauswand gefahren.
In Bad Elster hatte das Rettungsteam Einsatz. Eine Frau war an eine Hauswand gefahren. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Oberes Vogtland
Unfall in Bad Elster: Frau fährt gegen Hauswand
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unfall in Bad Elster sorgte am Dienstag für Aufsehen. Eine Skodafahrerin verletzte sich schwer.

Die Ursache ist ungeklärt, die Verletzung schwer, der Schaden groß bei diesem Unfall in Bad Elster: Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine 57-Jährige am Dienstag kurz nach 12 Uhr mit ihrem Skoda von der Roßbacher Straße im Kurort Bad Elster ab. Diese hatte sie in Richtung Parkstraße befahren. Die Frau im Skoda prallte in der Folge gegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
21.08.2025
1 min.
Auto überschlägt sich in Schöneck - 46-Jähriger schwer verletzt
Bei einem Unfall in Schöneck wurde ein Autofahrer verletzt.
Der Wagen fuhr durch den Straßengraben. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
17.08.2025
1 min.
Teure Fahrräder von Ferienhof in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde ein Fahrradschuppen aufgebrochen.
Die Diebe kamen in der Nacht und brachen einen Fahrradschuppen auf.
Bernd Jubelt
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel