Unfall in Steinbruch im Vogtland: Radlader-Fahrer hat großes Glück

Großes Glück hatte am Freitag der 63 Jahre Fahrer eines Radladers im Steinbruch im Oelsnitzer Stadtteil Lauterbach. Bei einem Arbeitsunfall gegen 6.30 Uhr kam er mit leichten Verletzungen davon. Wie die Polizei am Samstag informierte, hatte der Mann offenbar in der Dunkelheit eine Böschung übersehen. Der Radlader rutschte etwa zehn Meter in...