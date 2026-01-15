MENÜ
Ein Unfall auf der A 72 im Vogtland hat am Mittwochvormittag für die stundenlange Sperrung einer Fahrspur gesorgt.
Ein Unfall auf der A 72 im Vogtland hat am Mittwochvormittag für die stundenlange Sperrung einer Fahrspur gesorgt. Bild: Patrick Seeger/dpa
Oberes Vogtland
Unfall sorgt für Teilsperrung der A 72 im Vogtland
Redakteur
Von Swen Uhlig
Am Mittwochvormittag kollidierte nahe Oelsnitz ein Auto mit einem Lastzug. Eine Fahrspur war über mehrere Stunden blockiert.

Oelsnitz.

Die Unaufmerksamkeit eines Autofahrers hat am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 72 bei Oelsnitz geführt. Gegen 10.40 Uhr war ein 57-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Wagen in Richtung Hof auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Nach Polizeiangaben kollidierte er mit dem Fahrzeug mit einem vorausfahrenden Volvo-Lastzug. Daraufhin geriet der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und kam dort zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden; den Sachschaden schätzen die Beamten auf 44.000 Euro. Der Audi-Fahrer und der 36-jährige Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Bergung musste eine Fahrspur der A 72 für etwa drei Stunden gesperrt werden. (su)

Mehr Artikel