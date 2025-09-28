Unfallflucht in Bad Elster: Unbekannter Autofahrer rammt Wohnmobil und flüchtet

Oberes Vogtland
Das beschädigte Fahrzeug war ordnungsgemäß an der Straße des Friedens abgestellt. Wer hat etwas gesehen?
Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen 21. September bis zu vergangenem Samstagnachmittag in Bad Elster einen Verkehrsunfall mit einem geparkten Wohnmobil verursacht. Danach entfernte er sich unerlaubt. Das ist laut Polizei bisher bekannt: Ein 47-Jähriger hatte etwa eine Woche lang sein Wohnmobil, einen Citroen Jumper, ordnungsgemäß auf...
