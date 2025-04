Unfallflucht: Polizei fahndet im oberen Vogtland nach einem Skoda-Fahrer

Der Unbekannte ist am Mittwoch gegen ein abgestelltes Auto gefahren und hatte sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Die Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht im oberen Vogtland. Ausgangspunkt war ein Unfall, der sich am Mittwoch im Ortsteil Tannenbergsthal ereignet hatte. Nach Angaben von Zeugen fuhr ein Unbekannter am Mittag mit einem Opel die Klingenthaler Straße in Fahrtrichtung Klingenthal. Zwischen den Einmündungen zur Waldhäuserstraße und...