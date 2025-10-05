Ungewöhnlicher Neuzugang für Freilichtmuseum im Vogtland

Die Straßenmeisterei Falkenstein hat eine historische Straßenwärterhütte ins Obere Vogtland transportiert. Im Museumsteam ist die Freude über das Geschenk groß.

Im Vogtländische Freilichtmuseum in Eubabrunn steht nun eine Straßenwärterhütte aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Es soll Schlaglichter auf die Entwicklung der Mobilität auf dem Land werfen - und den Beruf des Straßenwärters, der weiter ausgebildet wird. Das Museumsteam wird die Hütte restaurieren, sagt Museumsleiterin Beate Neumann....