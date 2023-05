Unter Drogen randaliert

Ein 21-Jähriger wird verdächtigt, am Mittwochabend unter Drogeneinfluss für eine Spurt der Verwüstung in Auerbach gesorgt zu haben, so die Polizei. Er warf Mülltonnen und Verkehrsschilder um, beschädigte einen Blumentopf und die Scheibe eines Infokastens. Ein Drogentest ergab einen positiven Befund auf Amphetamine. (darö)