Unwetter-Modul komplettiert Ausstattung für Ortsfeuerwehr im Vogtland

In mehreren Rollcontainern für das neue Einsatzfahrzeug in Freiberg stecken Notstromaggregat, Hochwasser- und Sturmschaden-Sets. Wie weit sind unterdessen die Arbeiten am stark erweiterten Gerätehaus?

Die Stadt Adorf packt ein weiteres Kapitel für die Modernisierung der Ortsfeuerwehr Freiberg an. Neben dem An- und Umbau des Gerätehauses und einem neuen Einsatzfahrzeug hat der Stadtrat die Anschaffung eines Unwetter-Moduls als Beladung beschlossen. Dieses besteht aus mehreren Rollcontainern mit Notstromaggregat sowie Sets für den Einsatz bei... Die Stadt Adorf packt ein weiteres Kapitel für die Modernisierung der Ortsfeuerwehr Freiberg an. Neben dem An- und Umbau des Gerätehauses und einem neuen Einsatzfahrzeug hat der Stadtrat die Anschaffung eines Unwetter-Moduls als Beladung beschlossen. Dieses besteht aus mehreren Rollcontainern mit Notstromaggregat sowie Sets für den Einsatz bei...