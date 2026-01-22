MENÜ
  • Verbraucherabzocke im Oberen Vogtland: Konto einer Seniorin wurde seit 2020 laufend belastet - wie es dazu kam

Kontoauszüge sollten regelmäßig geprüft werden, um unklare Buchungen zu entdecken.
Kontoauszüge sollten regelmäßig geprüft werden, um unklare Buchungen zu entdecken. Bild: Franziska Gabbert/dpa
Oberes Vogtland
Verbraucherabzocke im Oberen Vogtland: Konto einer Seniorin wurde seit 2020 laufend belastet - wie es dazu kam
Redakteur
Von Sabine Schott
Jetzt hat sich die Verbraucherzentrale eingeschaltet und konnte der Frau helfen. Bis zu 26-mal im Monat wurde bei ihr abgebucht. Sie war nicht ganz unschuldig.

Seit vielen Jahren, offenbar seit 2020, ist eine ältere Dame aus dem Oberen Vogtland um Geld geprellt worden. Wie Heike Teubner, Leiterin der Verbraucherschutzzentrale in Auerbach, jetzt mitteilt, seien regelmäßig Abbuchungen vom Konto der Seniorin festgestellt worden, teilweise bis zu 26-mal im Monat. Doch wie kam es dazu?
