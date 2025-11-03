Vergessene Heilquelle im Vogtland jetzt wieder ein Schmuckstück

Am Samstag konnte der Neubau und die Sanierung der Waldquelle Raun eingeweiht und gefeiert werden, weil dafür viele Hände an einem Strang gezogen haben.

Es muss schon einen besonderen Anlass geben, dass inmitten von Fichten und Moos Beethovens „Ode an die Freude“ erklingt. So wie am Samstag an der idyllisch gelegenen Waldquelle nahe Raun. Wer sie von früher kennt, wird sie kaum wiedererkennen. Das Quellenhäuschen drohte von Jahr zu Jahr mehr einzustürzen und das Umfeld überwucherte. Es muss schon einen besonderen Anlass geben, dass inmitten von Fichten und Moos Beethovens „Ode an die Freude“ erklingt. So wie am Samstag an der idyllisch gelegenen Waldquelle nahe Raun. Wer sie von früher kennt, wird sie kaum wiedererkennen. Das Quellenhäuschen drohte von Jahr zu Jahr mehr einzustürzen und das Umfeld überwucherte.