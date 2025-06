Verkehrsunfall im Oberen Vogtland: Fahrerin kollidiert mit mehreren Bäumen - hoher Sachschaden

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12.500 Euro.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend im Klingenthaler Ortsteil Zwota. Wie die Polizeidirektion Zwickau informierte, fuhr die 59 Jahre alte Fahrerin eines Subaru kurz nach 18 Uhr am Pfingstsonntag auf der S 301 in Richtung Schöneck, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Dabei kam das Auto nach...