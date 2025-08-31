Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ellen Liebner
Oberes Vogtland
Verlag aus dem Vogtland gibt erstmals einen Vogtlandkalender heraus
Redakteur
Von Tino Beyer
Concepcion Seidel aus Hammerbrücke packt die schönsten Seiten des Vogtlands in einen Kalender.

Fans von Vogtlandkalendern haben jedes Jahr die Qual der Wahl. Jetzt bereichert ein weiteres Angebot dieses Genre. Es kommt vom Verlag Concepcion Seidel aus Hammerbrücke, der den Kalender zum ersten Mal auf den Markt gebracht hat. 13 Fotos in A3 zeigen Perlen des Vogtlands: Vom Kapellenbergturm bis zum Plauener Rathaus, vom Schloss Voigtsberg bis...
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
30.08.2025
2 min.
Wegen schlechter Straße gab es für Bäcker Probleme: „Unsere Lieferanten wollten zuletzt nicht mehr kommen“
Die Harzbergstraße in Trieb ist fertig gebaut - neu, schön und glatt. Ganz besonders froh darüber ist das Team der Bäckerei Heydenreich.
Cornelia Henze
29.08.2025
1 min.
Berufsschulzentrum im Vogtland: Dank Spende mehr Spannung in der praxisnahen Ausbildung von Elektronikern
In alten Schmelzsicherungen stecken Silber und Kupfer. Von den Erlösen des Recyclings profitiert jetzt das Berufsschulzentrum e.o.plauen.
Ellen Liebner
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
