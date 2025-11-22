Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Oberes Vogtland
Verletzt: Fahrer kracht bei Wiedersberg gegen Baum
Redakteur
Von Ronny Hager
Ein 20-Jähriger war auf einer Linkskurve der ehemaligen B 173 ins Schleudern geraten. Sein Auto kippte um und kollidierte.

Bei einem Unfall auf der ehemaligen B 173 (jetzt Staatsstraße 319) ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich dies gegen 15.15 Uhr in der Nähe von Wiedersberg zwischen der Landesgrenze Bayern an der Ullitz und dem Abzweig Blosenberg.
