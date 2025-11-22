Verletzt: Fahrer kracht bei Wiedersberg gegen Baum

Oberes Vogtland
Ein 20-Jähriger war auf einer Linkskurve der ehemaligen B 173 ins Schleudern geraten. Sein Auto kippte um und kollidierte.
Bei einem Unfall auf der ehemaligen B 173 (jetzt Staatsstraße 319) ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich dies gegen 15.15 Uhr in der Nähe von Wiedersberg zwischen der Landesgrenze Bayern an der Ullitz und dem Abzweig Blosenberg.
