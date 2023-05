Verstärkung für die Adorfer Fronfeste

Adorf.

Nicolle Wölfel (42, Foto) unterstützt ab sofort die Adorfer Möglichmacherei und wird hierfür ihr Domizil in der Adorfer Fronfeste beziehen. Einigen ist sie bereits durch den Schülertreff Maxx an der Hohen Straße in Adorf bekannt. Nicolle Wölfel wird als Vertretung für Bianca Jahn vorerst die Fäden im Projekt Sozialer Ort Gefängnis übernehmen und hier das kulturelle Geschehen vorantreiben. Träger des Projekt ist die Stadt. Erreichbar ist Wölfel unter Ruf 0176 3455 1926 oder per E-Mail moeglichmacherei@adorf-vogtland.de. (hagr)