Versteigerung von Plattenbau-Wohnungen im Vogtland: Warum eine Stadt zuvor nicht kaufen wollte

128 Wohnungen im Markneukirchener Neubaugebiet sollen Ende Mai in mehreren Paketen versteigert werden. Zuvor flatterte ein Exposé eines Unternehmens dazu ins Rathaus der Musikstadt.

Eine Privatfirma hat der Stadt Markneukirchen angeboten, insgesamt 128 Wohnungen im Neubaugebiet der Stadt zu kaufen. Es handelt sich um Wohnungen in insgesamt fünf Häusern am Clara-Wieck- und Robert-Schumann-Ring, die am 27. Mai auch in mehreren Paketen in Dresden versteigert werden sollen. Wer die Offerte ins Rathaus gesandt hat, dazu hält...