Viel Zuspruch für den Adorfer Weihnachtsmarkt

Zahlreiche Vogtländer strömten am Wochenende auf den Weihnachtsmarkt in Adorf. Die heimelige Atmosphäre war auch in den Nebenstraßen zu spüren.

Viel los war am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Adorf. Zahlreiche Besucher aus dem Vogtland drängten sich auf dem Markt zwischen Glühwein und allerhand kulinarischen Angeboten. Das Besondere: Selbst die kleinen Nebengassen versprühten weihnachtliche Atmosphäre. Anwohner brachten sich mit Adventsangeboten auf ihren Grundstücken ein....