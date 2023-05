Viola-Areal: Geld fließt

Die Umgestaltung des ehemaligen Viola-Geländes in Adorf zum innerstädtischen Parkplatz und Informationspunkt Viola-Park ist in trockenen Tüchern. Die Stadt hat vom Freistaat Sachsen für das Vorhaben eine Förderung in Höhe von 1,05 Millionen Euro erhalten. Darüber informierte am Donnerstag Bürgermeister Rico Schmidt (SPD). "Mit dem...