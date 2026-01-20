MENÜ
Trainerin Celine Zander und Rüdiger Spies (links), Fachkonferenzleiter Sport am Gymnasium, Unternehmer Rainer Gläß (rechts) sowie zwei Schüler.
Trainerin Celine Zander und Rüdiger Spies (links), Fachkonferenzleiter Sport am Gymnasium, Unternehmer Rainer Gläß (rechts) sowie zwei Schüler. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Vogtländer auf der Piste: Ein ganzer Jahrgang fährt ins Skilager
Von Eckhard Sommer
Seit dem Jahr 2000 fahren Siebentklässler des Gymnasiums Markneukirchen ins Skilager in die bayerischen Alpen. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Skiclub Schöneck und Unternehmer Rainer Gläß.

Es sagt schon einiges aus, wenn Schüler bei einem Rückblick auf ihre Schulzeit dieses als eines der unvergesslichen Erlebnisse nennen: das Skilager. Seit 2000 fahren Siebentklässler des Gymnasiums Markneukirchen für eine Woche ins bayrische Skiparadies Sudelfeld bei Oberaudorf. In diesen Tagen sind die Vogtländer wieder auf Tour - insgesamt...
Mehr Artikel