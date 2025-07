Vogtland: Diese Ziele steuert eine Wanderung am Samstag an

Der Verein für Tourismus und Jugendarbeit Erlbach bietet eine Zehn-Kilometer-Tour, die zum Hohen Brand und den aussichtsreichen Berghäusern führt.

Zwei beliebte Punkte nahe dem Wander-Mekka Erlbach steuert am Samstag eine geführte Rundwanderung an, zu der der Verein für Tourismus und Jugendarbeit Erlbach einlädt. Zu den Höhepunkten der Tour gehören der Hohe Brand (803 Meter) und die aussichtsreichen Berghäuser bei Gopplasgrün. Die Wanderung startet 10 Uhr am Parkplatz P2 in Erlbach an...