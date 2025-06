Vogtland dreht vor den Ferien auf: Hier steppt am Wochenende der Bär

Stadtsause in Plauen, große Party in Zwota, Kirmes in Gunzen: Drei Tipps für Ausflüge. Gefeiert wird daneben unter anderem auch in Ebmath, Hammerbrücke, Adorf und Bösenbrunn.

Bike-Festival: In Schöneck steigt an der Talstation der Bikewelt Freitag bis Sonntag das Vogtland-Bike-Festival. Zum umfangreichen Programm gehören Bike-Messe, Workshops, Reisevortrag, Radtouren, Pump-Track-Wettbewerb und Schnitzeljagd mit Gravel-Bikes.