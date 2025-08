Vogtland erhält „Blaues Wunder“: Wann Adorfs neues Museum für Besucher öffnet

Ab 24. September ist das Erlebnismuseum Perlmutter für die Öffentlichkeit zugänglich. Zurzeit bestücken Museums-Mitarbeiter das Herzstück der Schau.

Sorgsam ordnet Sarah Kaiser, Mitarbeiterin des neuen Erlebnismuseums Perlmutter in Adorf, die besonderen Schätze der deutschlandweit einmaligen Ausstellung an ihren Platz. Bei der Gestaltung der Innenräume ist aktuell das „Blaue Wunder“ an der Reihe, das Herzstück der Präsentation der Waren aus Perlmutt. Unter anderem werden hier Löffel...