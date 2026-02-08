Vogtland: Schwarmbeben nahe Grenze zu Tschechien

Oberes Vogtland
Mehrere Erdstöße haben sich am Sonntag südlich von Bad Brambach ereignet. Der stärkste wies eine Magnitude von 2,2 auf.
Einen Erdbebenschwarm hat es am Sonntag im vogtländisch-tschechischen Grenzgebiet gegeben. Nach Angaben des Portals Erdbebennews.de lag das Zentrum auf tschechischer Seite nahe dem Ort Milhostov und damit rund 13 Kilometer südlich von Bad Brambach. Die ersten Erdstöße wurden um 8.39 Uhr registriert, die Magnitude lag demnach bei 1,7. Gegen...
