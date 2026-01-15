MENÜ
DJ Dirk Duske legt am Samstag ab 21 Uhr zu Ü-30-Party in der Musikhalle Markneukirchen auf.
DJ Dirk Duske legt am Samstag ab 21 Uhr zu Ü-30-Party in der Musikhalle Markneukirchen auf. Bild: Ralf Wendland/Archiv
In Bad Brambach ist am Freitag, 18 bis 24 Uhr, die erste lange Saunanacht des Jahres.
In Bad Brambach ist am Freitag, 18 bis 24 Uhr, die erste lange Saunanacht des Jahres. Bild: C. Beer/Sächsische Staatsbäder
In vielen Orten des oberen Vogtlandes brennen am Wochenende bei Knutfesten die ausgedienten Weihnachtsbäume.
In vielen Orten des oberen Vogtlandes brennen am Wochenende bei Knutfesten die ausgedienten Weihnachtsbäume. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa/Archiv
Oberes Vogtland
Vogtland-Tipps zum Wochenende: Knutfeste, Feiern wie früher und Saunanacht
Von Ronny Hager
Mit dem Verbrennen der Christbäume wird vielerorts im oberen Vogtland ein Schlussstrich unter die Weihnachtszeit gezogen. Für ein Erlebnis Mitte Januar lohnt der Blick nach Hof, Plauen oder Rodewisch.

Feiern wie früher: Die Musik der 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahre füllt am Samstag die Musikhalle Markneukirchen. Mit Dirk Duske legt ein in der Region gut bekannter DJ auf. Start für die Ü 30-Party ist 21 Uhr.
