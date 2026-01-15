Vogtland-Tipps zum Wochenende: Knutfeste, Feiern wie früher und Saunanacht

Oberes Vogtland
Mit dem Verbrennen der Christbäume wird vielerorts im oberen Vogtland ein Schlussstrich unter die Weihnachtszeit gezogen. Für ein Erlebnis Mitte Januar lohnt der Blick nach Hof, Plauen oder Rodewisch.
Feiern wie früher: Die Musik der 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahre füllt am Samstag die Musikhalle Markneukirchen. Mit Dirk Duske legt ein in der Region gut bekannter DJ auf. Start für die Ü 30-Party ist 21 Uhr.
